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Бойовики стріляли по ЗСУ і замінували територію – як пройшла доба на Донбасі

30 липня 2021 7:47

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Російські найманці стріляли з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї – про порушення вже знають в ОБСЄ

ВСУ відповіли на обстріли бойовиків. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

ВСУ відповіли на обстріли бойовиків. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Донбасі за останню добу, 29 липня, бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові відкривали у відповідь вогонь.

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Про це повідомили в Міноборони, посилаючись на дані пресцентру ООС.

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Бойовики стріляли з мінометів 120-го і 82-го калібру, підствольних і великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Біля яких населених пунктів було жарко:

  • Широкино;
  • Водяне;
  • Шуми;
  • Південне;
  • Авдіївка;
  • Золоте-4;
  • Новотошківське.
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А в районі Зайцевого російські окупанти дистанційно замінували територію мінами ПОМ-2.

В результаті обстрілу найманців РФ наші бійці не постраждали. ЗСУ відкривали у відповідь вогонь. Про всі порушення бойовиків вже знають представники Місії ОБСЄ.

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Наслідки негоди. Фото: колаж "Сьогодні"

З початку цієї доби, 30 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, через активізацію бойовиків на Донбасі українська сторона вирішує питання скликання позачергових консультацій Тристоронньої контактної групи.

Також раніше в США заявили, що Росія з 2015 року відмовляється виконувати Мінські угоди. Ситуація не змінилася і до цього дня, тому це виклик не тільки для України, але і для західних партнерів.

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Дивіться сюжет "Сьогодні" про те, як бойовики поранили бійця ЗСУ:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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