Русский
$ 27,97
33,93
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

Бойовики підтягнули на передову танки і спеціальні російські развідстанції

16 лютого, 16:42

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Тим часом з Росії на окуповані території продовжують заводити бойову техніку

На Донбасі бойовики підтягнули на передову важку техніку, а також застосовують спеціальне російське обладнання, яке допомагає наводити артилерію і снайперів на цілі.

Реклама

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Російсько-окупаційні війська на окремих напрямках на передовій з порушенням домовленостей щодо відведення важкого озброєння продовжують розміщувати 120-мм міномети, 122-мм самохідні артилерійські установки і танки. А ось ховають вони їх в цивільних промислових об'єктах і будівлях сільськогосподарського призначення.

Також противник посилює свою систему спостереження на передових позиціях з використанням переносних малогабаритних радіолокаційних станцій наземної розвідки російського виробництва, які використовуються для цілевказівки снайперським і артилерійським розрахунками.

В тренді
Зазнають втрат, але не відповідають. Арестович пояснив, чому ЗСУ не стріляють

Крім того, на окуповану територію з Росії продовжують завозити бойову техніку після ремонту на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями розвідка засікла використання бойовиками безпілотників для нанесення ударів з повітря, а також як бойовики мінують позиції ЗСУ спеціальним обладнанням.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Донбас танки розвідка бойовики артилерія

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

ЗСУ зі стрільбою зупинили прорив через блокпост: що сталося
ЗСУ зі стрільбою зупинили прорив через блокпост: що сталосяДонбас
На Донбасі підірвали комбата бойовиків
На Донбасі підірвали комбата бойовиків "Длинного" (фото)Донбас
У Франції пояснили наслідки зміни Києвом Мінських угод
У Франції пояснили наслідки зміни Києвом Мінських угодВлада
Яценюк: Убивство українських бійців – це помста Путіна
Яценюк: Убивство українських бійців – це помста ПутінаДонбас
Зазнають втрат, але не відповідають. Арестович пояснив, чому ЗСУ не стріляють
Зазнають втрат, але не відповідають. Арестович пояснив, чому ЗСУ не стріляютьДонбас
У Лисичанську пошкодили пам'ятник загиблим добровольцям: затримано підлітків
У Лисичанську пошкодили пам'ятник загиблим добровольцям: затримано підлітківДонбас

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти