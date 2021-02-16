Бойовики підтягнули на передову танки і спеціальні російські развідстанції

Тим часом з Росії на окуповані території продовжують заводити бойову техніку

На Донбасі бойовики підтягнули на передову важку техніку, а також застосовують спеціальне російське обладнання, яке допомагає наводити артилерію і снайперів на цілі.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Російсько-окупаційні війська на окремих напрямках на передовій з порушенням домовленостей щодо відведення важкого озброєння продовжують розміщувати 120-мм міномети, 122-мм самохідні артилерійські установки і танки. А ось ховають вони їх в цивільних промислових об'єктах і будівлях сільськогосподарського призначення.

Також противник посилює свою систему спостереження на передових позиціях з використанням переносних малогабаритних радіолокаційних станцій наземної розвідки російського виробництва, які використовуються для цілевказівки снайперським і артилерійським розрахунками.

Крім того, на окуповану територію з Росії продовжують завозити бойову техніку після ремонту на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями розвідка засікла використання бойовиками безпілотників для нанесення ударів з повітря, а також як бойовики мінують позиції ЗСУ спеціальним обладнанням.

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