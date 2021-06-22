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Бойовики зазнали великих втрат без єдиного пострілу ЗСУ: що сталося

22 червня 2021 9:57

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Українська армія строго дотримується режиму тиші, не стріляє у бік окупантів, але бойовики примудрилися з самоліквідуватися

Бойовики продовжують нести втрати на фронті

Бойовики продовжують нести втрати на фронті / Фото: Минобороны РФ

Поки на передовій тривають обстріли, у тилу на Донбасі за минулу добу бойовики зазнали великих втрат, причому українські військові не мають до цього відношення – окупанти примудрилися самоліквідуватися.

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Про це повідомив в Twitter офіцер розвідки ЗСУ Сергій Нещадим.

За 21 червня загинули шість бойовиків:

  • чотири особи – 100 омсбр "1 армійський корпус ДНР", підрив на невідомому вибуховому пристрої;
  • одна – 3 омсбр "1АК", необережне поводження зі зброєю,
  • одна – 9 омсп "1АК", погіршення стану здоров'я.

Ще п'ять осіб з 100 омсбр "1АК" отримали поранення у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", за травень загинули або отримали поранення 100 бойовиків. За даними української розвідки, за місяць "самоліквідувалися" десятки бойовиків.

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А тим часом російські пропагандисти продовжують дивувати фейками про Донбас. Один з головних фейкометів окупантів Ольга Скабєєва знову заговорила про "батальони геїв у ЗСУ", причому сама ж здивувалася своїй брехні.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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