На Донбасі пройшов ще один день без обстрілів. Яка там ситуація

Після двох днів тиші вночі 4 червня бойовики знову активізувалися – один раз стріляли з мінометів

На Донбасі вчора, 3 червня, порушень режиму припинення вогню не було. Це вже другий день без обстрілів бойовиків.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

З початку поточної доби, 4 червня, було одне порушення припинення вогню. Противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру неподалік Пісків.

Українські військовослужбовці не постраждали. Про порушення українська сторона повідомила СММ ОБСЄ.

Бійці ЗСУ контролюють ситуацію у районі операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

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Нагадаємо, окупанти Донбасу запропонували узаконити смертну кару для ЗСУ.

Крім цього, раніше Євросоюз відкинув російський наратив про "внутрішньоукраїнський конфлікт" на Донбасі та прямо назвав Росію стороною конфлікту.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією