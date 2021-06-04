Русский
$ 27,34
33,26
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

На Донбасі пройшов ще один день без обстрілів. Яка там ситуація

4 червня, 07:23

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Після двох днів тиші вночі 4 червня бойовики знову активізувалися – один раз стріляли з мінометів

На Донбасі вчора, 3 червня, порушень режиму припинення вогню не було. Це вже другий день без обстрілів бойовиків.

Реклама

Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

З початку поточної доби, 4 червня, було одне порушення припинення вогню. Противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру неподалік Пісків.

Українські військовослужбовці не постраждали. Про порушення українська сторона повідомила СММ ОБСЄ.

Бійці ЗСУ контролюють ситуацію у районі операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

Реклама

В тренді
"Кернес живий". Харків'янин прибрав тату на обличчі на згадку про мера – відео

Нагадаємо, окупанти Донбасу запропонували узаконити смертну кару для ЗСУ.

Крім цього, раніше Євросоюз відкинув російський наратив про "внутрішньоукраїнський конфлікт" на Донбасі та прямо назвав Росію стороною конфлікту.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Опіки, переломи і внутрішня кровотеча: боєць
Опіки, переломи і внутрішня кровотеча: боєць "Азова" розбився на мотоцикліУкраїна
Гармаш: Лукашенко де-факто визнав
Гармаш: Лукашенко де-факто визнав "ЛНР" і "ДНР"Влада
Перейшла мінне поле, щоб потрапити до України: 16-річна дівчинка втекла з
Перейшла мінне поле, щоб потрапити до України: 16-річна дівчинка втекла з "ДНР"Донбас
Порошенко на передовій носив полуницю. Тепер через це чубиться весь Facebook – фото
Порошенко на передовій носив полуницю. Тепер через це чубиться весь Facebook – фотоВлада
Варшава або Краків? Польща готова прийняти переговори щодо Донбасу
Варшава або Краків? Польща готова прийняти переговори щодо ДонбасуЄвросоюз
Вперше за довгий час. На Донбасі за добу жодного обстрілу
Вперше за довгий час. На Донбасі за добу жодного обстрілуДонбас

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти