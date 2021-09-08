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Бойовики знову порушили перемир'я на Донбасі. Поранено українського військового

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
8 вересня, 00:53
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Пораненого після обстрілу бойовиками 7 вересня українських позицій бійця після надання першої медичної допомоги транспортували до лікувального закладу
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ываывдлаолыва / Фото: уніан

Збройні формування Російської Федерації 7 вересня вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських захисників, внаслідок чого був поранений один військовослужбовець.

Про це повідомила в Facebook прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Схід", в смузі відповідальності якої стався обстріл.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення", – йдеться в повідомленні.

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Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу, його стан задовільний.

Як зазначили в угрупованні "Схід", українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил, стримуючи збройну агресію Росії.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ;
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики не заспокоїлися навіть на День Незалежності. У результаті ворожого обстрілу один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

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Також нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися.

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