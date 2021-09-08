Бойовики знову порушили перемир'я на Донбасі. Поранено українського військового

Збройні формування Російської Федерації 7 вересня вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських захисників, внаслідок чого був поранений один військовослужбовець.
Про це повідомила в Facebook прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Схід", в смузі відповідальності якої стався обстріл.
"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення", – йдеться в повідомленні.
Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу, його стан задовільний.
Як зазначили в угрупованні "Схід", українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил, стримуючи збройну агресію Росії.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ;
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми повідомляли, що бойовики не заспокоїлися навіть на День Незалежності. У результаті ворожого обстрілу один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.
Також нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися.