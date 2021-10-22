Бойовики вдарили з гранатометів по ЗСУ. Де вчора стріляли

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 21 жовтня, вони чотири рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.
Про це повідомили в Міноборони.
Де стріляли бойовики:
- В районі Луганського ворог двічі відкривав вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
- Біля Південного російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
- В напрямку Кримського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.
На провокації супротивника наші захисники відкривали у відповідь вогонь, змусивши його припинити обстріли.
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Станом на 7:00 ранку 22 жовтня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню – біля Золотого-4 противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.
На щастя, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.
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