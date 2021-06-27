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Бойовики вдарили з забороненого озброєння – ЗСУ зазнали втрат

27 червня 2021 20:40

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На лінії розмежування був помічений російський безпілотник "Орлан-10", з яким швидко розібралися сили ООС за допомогою РЕБ

Проросійські бойовики продовжили обстріли позицій ЗСУ і сьогодні. З початку поточної доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню – один український військовий отримав поранення.

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Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

Поблизу селища Шуми ворог бив з мінометів 120-го і 82-го калібрів.

Неподалік Старогнатівки російські окупанти атакували з автоматичних станкових гранатометів.

"Внаслідок ворожого вогню один військовий отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого задовільний", – повідомили в ООС.

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На Приазов'ї, неподалік Водяного, противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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На півночі Луганської області зафіксовано проліт ворожого БПЛА ("Орлан-10") з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлено засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні військові РФ накрили Красногорівку з артилерії. Дії збройних формувань РФ становлять пряму загрозу життю і здоров'ю мирного населення.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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