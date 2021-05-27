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Бойовики вдарили по мирних жителях, є втрати серед цивільних

27 травня, 12:43

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Окупантам все одно в кого стріляти – напередодні село Славне опинилося на лінії ворожого вогню

Бойовики на Донбасі обстрілюють і ЗСУ, і мирних жителів

Бойовики на Донбасі обстрілюють і ЗСУ, і мирних жителів / Фото: AFP

На Донбасі бойовики обстріляли мирних жителів, в результаті чого поранення отримав чоловік. Про це повідомили в Мар'їнській військово-цивільній адміністрації.

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Напередодні село Славне опинилося на лінії ворожого вогню. Мирний житель отримав вогнепальне осколкове проникаюче поранення передньої поверхні грудної клітки справа, в результаті чого у чоловіка стався перелом третього ребра, правобічний гемопневмотореск, гемоторогічний шок другого ступеня.

Його госпіталізували спочатку в Курахово, а потім перевели у військовий госпіталь Покровська. Стан чоловіка – середньої тяжкості.

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Відео: Сьогодні

Як повідомляли новини "Сьогодні", за минулу добу на Донбасі бойовики дев'ять разів обстрілювали українських військових. Ворог застосовував заборонені Мінськими домовленостями міномети, а також активно бив з гранатометів.

Тим часом жителям ОРЛО заборонили перетинати лінію розмежування частіше, ніж один раз на місяць. Тимчасові заходи встановлюються нібито з метою боротьби з епідемією COVID-19 – відповідний "указ" підписав ватажок так званої "ЛНР".

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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