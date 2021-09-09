Бойовики вдарили по мирних жителях в Мар'їнці: фото обстріляного будинку

Окупанти геть знахабніли – в хід пустили важке озброєння і показали, як вони дотримуються перемир'я

Противник вдарив по простих людях / Фото: Минобороны РФ

Окупаційні війська РФ обстрілюють не тільки позиції ЗСУ, але і вчора ввечері вдарили з мінометів по житловому будинку. Українське військове командування показало наслідки удару по мирних жителях.

Про це повідомляє штаб ООС.

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Бойовики 8 вересня з 23:00 до 23:16 скоїли обстріл околиці Мар'їнки із застосуванням міномета калібру 82 мм.

Наслідки "русского мира". Фото: ООС

Групою спостереження української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) була проведена верифікація наслідків зазначеного обстрілу, в ході якого було встановлено і задокументовано факти порушення Мінських домовленостей, а саме були зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури: пошкодження стіни будівлі, прилеглої території.

Через дії окупантів могли загинути люди. Фото: ООС

"Зазначені дії збройних формувань Російської Федерації свідчать про небажання дотримуватися режиму припинення вогню та наражають місцеве населення на небезпеку", – заявили військові.

Слід від розриву міни. Фото: ООС

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Як ми вже писали, сьогодні бойовики обстріляли з важкого озброєння залізницю неподалік станції Скотувата, що поблизу Верхньоторецького. Працівників станції і пасажирів терміново евакуювали.

Також сьогодні в результаті ворожого обстрілу ЗСУ понесли нові втрати на фронті.