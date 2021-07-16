Бойовики вдарили по Нью-Йорку, могла бути хімічна катастрофа: відео та фото

Противник атакував з забороненого важкого озброєння, снаряди потрапили у житловий будинок, але наслідки могли бути ще гірші

Бойовики не припиняють обстріли на Донбасі. На цей раз ворог вдарив по мирних жителях українського Нью-Йорка, що у Донецькій області. Дивом ніхто не постраждав, але цей удар міг закінчиться катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів.

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Про це повідомляє 10 гірничо-штурмова бригада ЗСУ.

Окупанти атакували селище вчора ввечері о 19:30, застосувавши заборонену 122-мм артилерію. У результаті були пошкоджені приватні будинки – снаряди падали всього у декількох сотнях метрів від автостанції с. Нью Йорк.

"Дивом ніхто не постраждав. Окрім того, що могли загинути цивільні люди, слід нагадати, що в селищі Нью-Йорк зберігаються сотні тонн небезпечних хімічних відходів. Викид їх в атмосферу спричинить катастрофу, наслідки якої важко уявити. Обстріл Нью-Йорка – це воєнний злочин без терміну давності. Ось так і виходить – "Із Росії з любов’ю." Росія – ворог. Росія – вбиває", – написали військові.

Снаряд потрапив у житловий будинок. Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

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Як повідомляли новини "Сьогодні", за вчорашній день у результаті обстрілів позицій ЗСУ на фронті постраждали п'ятеро українських бійців. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь .

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