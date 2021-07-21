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Бойовики за добу зазнали великих втрат: що сталося у "Л/ДНР"

21 липня 2021 9:39

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Противник так добре навчився самоліквідуватися, що українським військовим навіть і стріляти не потрібно

Окупанти зазнають втрат

Окупанти зазнають втрат / Фото: Минобороны РФ

Поки передові підрозділи бойовиків на Донбасі продовжують обстріли, у тилу окупанти теж не нудьгують і регулярно "самоліквідуються". За вчорашній день у противника пораненими і загиблими вісім осіб.

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Про це повідомляє у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

За 20 липня загинуло два бойовика :

  • один – 100 омсбр "1 АК" (небойові, в результаті хвороби);
  • один – 4 омсбр (небойові, в результаті необережного поводження зі зброєю).

Поранення отримали шестеро людина :

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  • один – 6 омсп "2 АК" (небойові, необережне поводження зі зброєю);
  • один – 3 омсбр "1 АК" (небойові, необережне поводження зі зброєю);
  • два – 9 омсп "1 АК" (небойові, в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої);
  • два – 4 омсбр "2 АК" (небойові, в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої).

Окупанти продовжують гинути як мухи, і це ще українські військові не стріляють – бойовики добре навчилися самоліквідуватися. Як повідомляли новини "Сьогодні", за червень бойовики зазнали великих втрат.

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Нагадаємо, нещодавно бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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