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Бойовики заблокували роботу п'яти КПВВ на Донбасі

22 січня, 14:44

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Людей пропускають тільки на КПВВ "Станиця Луганська"

На лінії розмежування всі КПВВ функціонують щодня з 08:00 до 16:00. Однак сьогодні, 22 січня, бойовики заблокували дорожні коридори у контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка".

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Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

Пропуск громадян здійснюється лише на КПВВ "Станиця Луганська" – щодня. На КПВВ "Новотроїцьке" людей пропускають двічі на тиждень, в понеділок і п'ятницю.

Раніше ми повідомляли, що Україна відновила рух через контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі, проте бойовики блокують роботу шести відкритих КПВВ і не пропускають людей.

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Також нагадаємо, в листопаді 2020 у Луганській області відкрили новий КПВВ і сервісний центр у Щастя. Там громадяни України як з підконтрольних, так і з тимчасово окупованих територій зможуть отримати всі адміністративні та соціальні послуги.

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Крім того, на Донбасі окупанти заблокували проїзд через пункт пропуску "Мар'їнка".

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Донбас бойовики КПВВ
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