Більше 60 пістолетів і 1600 гранат: у Маріуполі знайшли великий тайник зі зброєю (відео)

У Донецькій області в місті Маріуполь правоохоронці виявили великий схрон з боєприпасами.
Про це повідомили новини "Сьогодні".
Весь арсенал розташований в одній з покинутих будинків у Приморському районі міста. Серед вилученого понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящика патронів та інші вибухонебезпечні предмети.
Зараз правоохоронці розшукують тих, хто міг бути причетним до незаконного зберігання зброї. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше в Станиці Луганській виявили схованку з ручними гранатами, запалами до них і гранатометами. Вилучили майже 30 ручних гранат Ф-1, а також три запала УЗРГМ і один РПГ-18.
Крім того, ми повідомляли, що в Києві викрили підпільну майстерню з виготовлення боєприпасів.
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