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Більше 60 пістолетів і 1600 гранат: у Маріуполі знайшли великий тайник зі зброєю (відео)

4 лютого, 18:42

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Все знайдене вилучили

У Донецькій області в місті Маріуполь правоохоронці виявили великий схрон з боєприпасами.

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Про це повідомили новини "Сьогодні".

Весь арсенал розташований в одній з покинутих будинків у Приморському районі міста. Серед вилученого понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящика патронів та інші вибухонебезпечні предмети.

Відео: Сьогодні

Зараз правоохоронці розшукують тих, хто міг бути причетним до незаконного зберігання зброї. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

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Нагадаємо, раніше в Станиці Луганській виявили схованку з ручними гранатами, запалами до них і гранатометами. Вилучили майже 30 ручних гранат Ф-1, а також три запала УЗРГМ і один РПГ-18.

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Крім того, ми повідомляли, що в Києві викрили підпільну майстерню з виготовлення боєприпасів.

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зброя маріуполь боєприпаси Донецька область схованка схрон
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