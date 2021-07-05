Понад сто дітей відпочинуть цього літа завдяки Фонду Ріната Ахметова

Дитячий табір

Понад сто хлопців і дівчат відпочинуть цього літа завдяки Фонду Ріната Ахметова. Програма буде насиченою, а головне – сприятиме оздоровленню як фізичному, так і психологічному, йдеться у сюжеті новин "Сьогодні".

Зараз десятирічний Кирило може спокійно грати в футбол із друзями. А сім років тому його життя було геть інакшим – Лисичанськ жив у пеклі в 2014 році.

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У мами Кирила Наталії і досі тривожний погляд та хвилювання за сина. Це зрозуміло, адже війна не покидає ані на хвилину.

"Дали зелене коридор. Ми проїхали, а за нами автобус розстріляли з людьми. У мене сестра виїжджала з дитиною з Сєвєродонецька під кулі", – згадує жителька Лисичанська Наталія Анісімова.

Анісімови пережили страшні події у рідних у Харківській області. За будинком на Луганщині доглядали батьки Наталії. На щастя, житло на пошкоджене і зараз вони живуть у рідному місті. Щоправда, прифронтова територія позначається на моральному стані дітей. Кирилу потрібен відпочинок. Цього літа він їде до Святогірська завдяки Фонду Ріната Ахметова.

"Основне завдання проекту "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо" – підтримка хлопців Донбасу під час літніх канікул. На сьогоднішній день понад 4500 дітей, які проживають по обидва боки лінії зіткнення, отримали курс психологічної реабілітації", – зазначає директорка програм і проєктів Фонду Ріната Ахметова Ірина Блажан.

Кирило відпочине в таборі Святогірська вже в липні. Новинкою цьогоріч стане зйомка ролика про себе в рамках проєкту "Кіно-літо".

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Учасниками проєкту цього літа стануть діти з малозабезпечених і соціально незахищених сімей, із прийомних родин і дитячих будинків сімейного типу з Донецької та Луганської областей, а також ті, які мешкають на непідконтрольній Україні території та в "сірій зоні", і діти-переселенці. "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо" подарує незабутні спогади. Цьогоріч понад сто хлопців і дівчат поринуть у світ творчості, відпочинку та корисних занять.

Нагадаємо, завдяки Фонду Ріната Ахметова та групі "Метінвест" киснева станція відкрилась у Покровській клінічній лікарні.