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Кинув гранату у поліцейських та втік: в Луганській області затримали рецидивіста

1 квітня, 10:39

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Чоловік ховався від поліції в коробі ліжка

У Рубіжному Луганської області наряд патрульної поліції для перевірки документів зупинив водія мопеда, але той кинув в їхній бік гранату і зник з місця події. На щастя, від вибуху гранати поліцейські не постраждали.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, в області була оголошена спеціальна операція "Сирена". Особовий склад поліції Луганщини було піднято по тривозі.

Співробітниками слідчо-оперативної групи під час огляду місця події було встановлено, що ймовірно злочинець використовував гранату РГД-5, ще на місці події був виявлений пістолет.

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Незабаром бійці "КОРДа" затримали 39-річного зловмисника у власній квартирі, де він ховався у коробі ліжка. Ця людина раніше вже була неодноразово судима за скоєння тяжких злочинів, але за вироком суду йому присудили умовне покарання.

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Зараз затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання, де він буде перебувати до обрання запобіжного заходу.

Слідчі відкрили кримінальне виробництво за статтею "посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця".

Раніше ми повідомляли, що під Києвом чоловік погрожував своїй родині гранатою.

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Також нагадаємо, у Харкові чоловік погрожував підірвати себе і поліцейських гранатою.

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вибух граната затримання поліція загроза спецоперація Луганська область
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