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Патріот і колишній миротворець: в обстрілах на Донбасі загинув підполковник ЗСУ

26 березня, 21:35

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Сергій Коваль брав участь в АТО і ООС з самого початку війни на Донбасі

Одним з військовослужбовців, загиблих в результаті сьогоднішнього мінометного обстрілу поблизу селища Шуми на Донбасі, став підполковник Сергій Коваль.

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Про це повідомили повідомили в прес-службі військової частини А2641, де він служив.

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Коваль був кадровим офіцером і випускником Кам'янець-Подільського військово-інженерного інституту.

Все своє професійне життя він присвятив службі в Збройних силах України та пройшов шлях від командира взводу розмінування до командира загону пошуку і знешкодження саморобних вибухових пристроїв.

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У минулому він брав участь в миротворчих операціях, а після початку війни на Донбасі став учасником в АТО, а потім – ООС, за що неодноразово нагороджувався відомчими нагородами та відзнаками.

Підполковник Сергій Коваль. Фото: facebook.com/deminingcenter2641

В військової частини загиблого військового описують як мудрого командира і патріота України, а також висловлюють співчуття його рідним і близьким.

Нагадаємо, що загалом жертвами чергового порушення перемир'я на Донбасі біля Шумів стали четверо військових, ще двоє були поранені. Президент Володимир Зеленський проведе консультації з керівниками країн "нормандської четвірки" щодо загострення на фронті.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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Донбас ВСУ війна на Донбасі втрати ЗСУ ООС шумы

Джерело: Сьогодні

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