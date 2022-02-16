Щоб було комфортніше: як "Метінвест" розвиватиме Маріуполь

У виробництво та міську інфраструктуру планують інвестувати понад мільярд доларів

У "Метінвест" вже є стратегія розвитку міста / Колаж "Сьогодні"

"Метінвест" буде розвивати Маріуполь, щоб місто стало ще комфортнішим і приємнішим для життя. Вже є стратегія розвитку.

Про це повідомив генеральний директор ТОВ "Метінвест Холдинг" Юрій Риженков.

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"Є стратегія розвитку того ж Маріуполя. Я думаю, що вже сьогодні місто стало набагато комфортнішим для життя, ніж було 5-7 років тому. Проте є завдання зробити його найкомфортнішим містом України. Таке завдання у нас стоїть і в інших містах, де ми працюємо. Потім це буде таке змагання між містами, щоб вирішити, хто з них буде комфортнішим і приємнішим для проживання", – каже Юрій Риженков.

"Метінвест" вкладе мільярд доларів у Маріуполь

У День єднання українського народу, який цього року вперше святкують українці, Маріуполь отримав чудовий подарунок від металургів. Бізнесмен Рінат Ахметов та гурт "Метінвест" пообіцяли, що тільки цього року інвестують у виробництво та міську інфраструктуру понад мільярд доларів .

Бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що у цей складний час він хоче перебувати разом із жителями Маріуполя і вірить, що спільно вдасться збудувати сильну Україну.

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