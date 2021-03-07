Для жителів ОРДЛО готують туристичні маршрути по Україні

В Україні розробляється новий туристичний проєкт для популяризації Донбасу – Donbass travel, зокрема щоб показати знакові локації регіону жителям тимчасово окупованих територій.
Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму в Україні Мар'яна Олеськів у ефірі телеканалу "Дім".
У рамках Donbass travel планують запрошувати українців з тимчасово окупованих територій на вільну частину Донецької і Луганської областей, для цього розробляють цікаві маршрути.
"Хочемо через туризм спілкуватися з людьми, які опинилися "по іншу сторону", інтегрувати їх... В рамках Donbass travel будуть цікаві маршрути для того, щоб люди недалеко їхали від свого будинку", – розповіла Олеськів.
Надалі для жителів ОРДЛО планую також розробити туристичні маршрути по заходу України.
"Будемо запрошувати і на захід, там теж все чекають наших українців" , – додала голова держагентства.
Також готуються проєкти в Херсонській області, які за аналогією з Донбасом будуть орієнтовані на жителів окупованого Криму.
Нагадаємо, в Україні випускникам шкіл з Криму і Донбасу готові платити і давати житло, якщо вони будуть вивчати українську мову та історію на спеціальних курсах.
Ми також повідомляли, що українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, зможуть зробити щеплення від COVID-19 на третьому етапі вакцинації.
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