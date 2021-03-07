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Для жителів ОРДЛО готують туристичні маршрути по Україні

7 березня, 22:42

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

В першу чергу запропонують відвідати вільну частину Донбасу

В Україні розробляється новий туристичний проєкт для популяризації Донбасу – Donbass travel, зокрема щоб показати знакові локації регіону жителям тимчасово окупованих територій.

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Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму в Україні Мар'яна Олеськів у ефірі телеканалу "Дім".

У рамках Donbass travel планують запрошувати українців з тимчасово окупованих територій на вільну частину Донецької і Луганської областей, для цього розробляють цікаві маршрути.

"Хочемо через туризм спілкуватися з людьми, які опинилися "по іншу сторону", інтегрувати їх... В рамках Donbass travel будуть цікаві маршрути для того, щоб люди недалеко їхали від свого будинку", – розповіла Олеськів.

Надалі для жителів ОРДЛО планую також розробити туристичні маршрути по заходу України.

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"Будемо запрошувати і на захід, там теж все чекають наших українців" , – додала голова держагентства.

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Також готуються проєкти в Херсонській області, які за аналогією з Донбасом будуть орієнтовані на жителів окупованого Криму.

Нагадаємо, в Україні випускникам шкіл з Криму і Донбасу готові платити і давати житло, якщо вони будуть вивчати українську мову та історію на спеціальних курсах.

Ми також повідомляли, що українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, зможуть зробити щеплення від COVID-19 на третьому етапі вакцинації.

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туризм Донбас Донецька область Луганська область ОРДЛО
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