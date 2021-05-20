Будинок сімейного типу в Маріуполі: як Фонд Ахметова допомагає здійснювати мрії шістьох дітей

Коли багато дітей – в радість! У дитячому будинку сімейного типу Гречанових з Маріуполя шість дипталів ростуть в любові і злагоді. Серед вихованців вже є і ті, хто живе самостійним життям, але не забувають про батьків-вихователів, які їх виростили. А ось про що мріють ті, хто зараз тільки готується покинути сімейне гніздо? Дізнавалася кореспондент Вікторія Чистюхіна.
У дитячому будинку сімейного типу Гречанових – шестеро вихованців. Дитлахи відчувають себе єдиною родиною і охоче приділяють увагу друг одному.
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"Ми і розстроїли такий великий будинок. Просторий, вільний. Щоб були кімнати, щоб в будинку було тепло і затишно", – каже мати-вихователька Людмила Гречанова.
Зовсім скоро Богдан піде в доросле життя. Хлопець закінчує школу і мріє стати зварювальником. Коли кілька років тому потрапив у Гречановим, настрій був зовсім іншим.
"Я прийшов сюди, був ще старший брат. З ним не відразу почав ладити. Було якось не по собі, тому що нові батьки. Нові друзі в школі", – розповідає вихованець дитячого будинку сімейного типу Богдан Гладков.
Але потім все налагодилося. Зараз у Богдана багато захоплень. Грі на баяні вчиться не випадково.
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"У мене проблема з грудною кліткою і мені її треба було якось розвивати. Подобається. Іноді лінь, але нічого", – додає Богдан Гладков.
До ліні тут не звикли. Справ вистачає як на саморозвиток, так і на роботу по господарству. Мама-вихователька Людмила сподівається, що спілкування допоможе адаптуватися чотирнадцятирічному Олександру. Хлопець в родині тільки кілька місяців.
"Наскільки ми знаємо, його виховував один тато. З татом трапилася трагедія. Помер в січні, таким чином дитина опинилася вдома одна. Вони жили на орендованому житлі", – говорить Людмила.
Саша почуває дружню атмосферу в сім'ї і приймає цінності, які прищеплюють батьки.
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"Бути чесною людиною – це набагато краще, ніж бути розлюченим, закритим", – ділиться мати-вихователька.
Але як зробити так, щоб діти сприймали установки дорослих? На тренінгах від Фонду Ріната Ахметова провідні фахівці дають реальні інструменти, як домовитися з дітьми, особливо з підлітками.
"Ми вдячні Фонду Ріната Ахметова, тому що Фонд протягом усіх років ніколи не забував – новий рік, Святий Миколай, влаштовували свята, робили заходи", – дякує мама Людмила.
Вся належна інформація з усиновлення та виховання є на всеукраїнському порталі національного усиновлення "Рінат Ахметов – дітям. "Сирітству – ні". Завдяки його роботі близько десяти тисяч дітей знайшли родину.
У Богдана попереду все життя. Хлопець готовий докладати зусиль, щоб домогтися успіху, але душу гріє одне бажання.
"Зустріти своїх рідних батьків. Я їх ніколи-ніколи не бачив. Хіба що на фотографіях", – розповідає 17-річний Богдан Гладков.
Нагадаємо, раніше розповідалося, що Фонд Ахметова допоміг повернути слух семирічної Поліни з Донбасу.