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Бойовики вдарили із забороненого озброєння: де було найспекотніше

4 травня, 07:54

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Окупанти геть знахабніли і ніяк не заспокояться. Військові розповіли, на яких напрямках йшли бої

Бойовики продовжують стріляти на передовій. За минулу добу ворог 9 разів атакував позиції української армії.

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Про це повідомляє штаб Об'єднаних сил.

В районі Водяного і Талаківки противник двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Поблизу селищ Широкине і Лебединське російські окупанти вдарили з мінометів калібру 82 мм.

В районі селища Піски бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї.

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Недалеко від села Кримське противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля смт Луганське – ще й зі стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ за минулу добу немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь", – повідомили військові.

З початку поточної доби ворог один раз атакував – у районі Авдіївки з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в ОРДЛО окупанти активно видають українцям російські паспорти. За даними російського МВС, лише за останні два роки близько 500 тисяч жителів окупованих територій стали громадянами Росії.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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