Донбасу хочуть повернути український Нью-Йорк: як зараз виглядає містечко (фото)

Комітет Верховної Ради з регіонального розвитку та містобудування схвалив перейменування низки населених пунктів в Україні. Про це повідомляє пресслужба парламенту.
У списку населених пунктів особливо виділяється селище міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області. Комітет рекомендував Раді перейменувати це СМТ в Нью-Йорк (як назва американського міста).
Кореспондент телеканалу "Україна" Олександр Махов днями навіть побував в українському Нью-Йорку і показав, як він виглядає.
За його словами, на околицях проходить лінія фронту. Звідси відкривається вид на окуповану Горлівку.
Чому Нью-Йорк?
Нью-Йорк – це історична назва селища, яка використовувалася до 1951 року. З 1892 року це була німецька колонія, заснована менонітами (християнський протестантський рух, який виник у Нідерландах). Але при радянській владі його перейменували у Новгородське.
"У 2014 році, на початку війни з Росією, Новгородське опинилося в окупації, пізніше його звільняла українська армія. Саме тоді і відновився рух за відновлення історичної назви – Нью-Йорк, як противагу російській пропаганді про "російські землі", – пише Махов.
Журналісту вдалося знайти в селищі карту XIX століття, на якій вказано саме Нью-Йорк, і навіть знайшов живих нащадків тих самих німців, які тут жили.
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