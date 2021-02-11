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Донбасу хочуть повернути український Нью-Йорк: як зараз виглядає містечко (фото)

11 лютого, 17:25

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутатам залишилося зробити останній крок, щоб населеному пункту повернули історичну назву

Комітет Верховної Ради з регіонального розвитку та містобудування схвалив перейменування низки населених пунктів в Україні. Про це повідомляє пресслужба парламенту.

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У списку населених пунктів особливо виділяється селище міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області. Комітет рекомендував Раді перейменувати це СМТ в Нью-Йорк (як назва американського міста).

Кореспондент телеканалу "Україна" Олександр Махов днями навіть побував в українському Нью-Йорку і показав, як він виглядає.

Фото: facebook.com/Oleksandr-Makhov

За його словами, на околицях проходить лінія фронту. Звідси відкривається вид на окуповану Горлівку.

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Чому Нью-Йорк?

Нью-Йорк – це історична назва селища, яка використовувалася до 1951 року. З 1892 року це була німецька колонія, заснована менонітами (християнський протестантський рух, який виник у Нідерландах). Але при радянській владі його перейменували у Новгородське.

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Одним абзацом. Загострення на Донбасі

"У 2014 році, на початку війни з Росією, Новгородське опинилося в окупації, пізніше його звільняла українська армія. Саме тоді і відновився рух за відновлення історичної назви – Нью-Йорк, як противагу російській пропаганді про "російські землі", – пише Махов.

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Журналісту вдалося знайти в селищі карту XIX століття, на якій вказано саме Нью-Йорк, і навіть знайшов живих нащадків тих самих німців, які тут жили.

Тим часом на Донбас сьогодні приїхав президент Володимир Зеленський. Дивіться фото і відео з передової.

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Донбас Верховна Рада Нью- Йорк перейменування

Джерело: Сьогодні

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