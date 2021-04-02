Довоювалися? На Донбасі бойовики зазнали великих втрат

І це ще українські військові тільки зрідка стріляють у відповідь

Втрат зазнають не тільки українські військові, але й ворог. За минулий місяць окупаційні війська не дорахувалися 61 бойовика загиблими і пораненими.

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Про це повідомив в Twitter офіцер української розвідки Сергій Нещадим.

Так, за березень втрати ворога становили:

безповоротні (200-ті) – 24 особи (небойові – 21, бойові – 3);

поранені (300-ті) – 37 осіб (небойові – 34, бойові – 3).

Втрати з початку перемир'я на Донбасі (з 27 липня 2020 року) становили 405 осіб:

безповоротні – 185 бойовиків (небойові – 177, бойові – 8);

поранені – 220 бойовиків (небойові – 213, бойові – 7).

При цьому знищено 12 одиниць військової техніки, у тому числі шість безпілотників.

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Зазначимо, раніше неодноразово повідомлялося, що більшість втрат ворога – це підриви на своїх же мінах, пияцтво, наркоманія, суїциди, ДТП, хвороби.

Як повідомляли новини "Сьогодні", за лютий втрати бойовиків становили 37 осіб.

Також ми показували відео, як ЗСУ зрівняли із землею позицію бойовиків. Військові зазначали, що це був вогонь у відповідь на обстріл ворога.

Відео: Сьогодні

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