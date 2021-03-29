Організував "референдум" у "ДНР", є паспорт РФ: хто переміг на довиборах в Раду на Донбасі

Переможець набрав більше ніж 65% голосів

Кандидат від політичної партії "Порядок" Андрій Аксьонов переміг в одномандатному виборчому окрузі № 50 у Донецькій області, де в неділю пройшли довибори до Верховної Ради.

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Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

За результатами електронного опрацювання 100% протоколів, Аксьонов набрав 65,46% голосів виборців.

Коментуючи попередні результати довиборів на Донеччині, журналіст Денис Казанський у Facebook повідомив, що 2014 року Аксьонов організовував "референдум ДНР" у селищі Новодонецьке (околиця Добропілля), де тоді був селищним головою.

Також ЗМІ писали, що він має російський паспорт.

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Зазначається, що представник Партії Шарія Валентин Рибін набрав 13% і опинився на другому місці, а представниця "Європейської солідарності" Юлія Кузьменко – на третьому, з 6,69% голосів.

Представниця партії "Держава" Вікторія Шилова набрала 4,08% голосів, висуванець партії "Слуга народу" Андрій Бондаренко – 3,02%, кандидатка від партії "Опозиційний блок" Надія Масло – 2,92%, інші – менше ніж 2% голосів кожен.

Нагадаємо, політичні партії "Слуга народу" і "За майбутнє" заявили про перемогу своїх кандидатів – Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.

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