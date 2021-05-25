Дрон-велетень, як у ОБСЄ. Бойовики на Донбасі отримали нову небезпечну техніку

"Сегодня" побували на передовій і дізналися від бійців ООС, які новинки підвезли окупантам

На Донбасі з'явилася новинка – бойовики почали застосовувати важкий дрон-вертоліт, щоб дистанційно мінувати позиції бійців Об'єднаних сил.

Реклама

Про це повідомляє військовий кореспондент "Сьогодні" Олексій Кашпоровський.

Він побував на позиціях армійців поблизу Водяного, звідки добре видно перші багатоповерхівки Донецька, а до руїн терміналів Донецького аеропорту рукою подати – їх видно, якщо вилізти з окопу, але робити це – справжнє самогубство.

Відео: Сьогодні

Позавчора противник застосував тут заборонену зброю – випустив по цих позиціях півдесятка мін. На щастя, всі вони перелетіли через бруствер і вибухнули серед дерев.

Розташування армійських позицій дозволяє противнику застосовувати важке озброєння. При цьому, за словами бійців, ворожі мінометники часто б'ють із житлових кварталів окупованого Донецька, прикриваючись мирним населенням. Вони застосовують 120-мм і 82-мм міномет, а також гранатомети різних систем.

Реклама

Але минулої ночі тут було майже тихо. Та не тому що противник заспокоївся – швидше за все, його військовим планам завадила злива.

Як правило, бойовики б'ють на ураження, намагаючись знищити армійські укріплення, що добре видно по мішках із землею – в деяких місцях вони зовсім посічені осколками. Іноді, розповідають хлопці, такі обстріли можуть тривати по п'ять годин.

Майже всі свої обстріли найманці коректують із безпілотників і ними ж проводять розвідку. Як кажуть бійці, в останні декілька місяців з'явилося і дещо новеньке: якийсь невідомий важкий дрон-вертоліт, дуже схожий на дрон місії ОБСЄ, ночами скидає на їхні позиції дистанційні міни ПОМ-2 російського виробництва. Нещодавно декілька таких мін скинули сусідам.

Але українські бійці до такого вже були готові – вони швидко знайшли підкинуті міни і викликали саперів.

Нагадаємо, що напередодні терористи запустили в напрямку будинків мирних жителів у Шумах снаряд із протитанкового ракетного комплексу.

Реклама

Крім того, 24 травня у цивільний сектор селища Північне в Торецькому районі випустили дві ракети.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією