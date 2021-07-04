"Його всі називали батьком". На Донбасі загинув український медик (фото)

Юрій Письменний / колаж "Сьогодні"

На Донбасі в неділю, 4 липня, через обстріли російських окупаційних військ загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону 93-ї бригади "Холодний Яр" капітан Юрій Письменний (позивний "Феофан").

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Про це повідомила 93-а бригада у Facebook.

"Це сталося серед білого дня. Окупанти відкрили вогонь, і уламки від ворожого снаряду поранили медика. Травми виявилися несумісні з життям", – йдеться в повідомленні.

Юрій Письменний / facebook.com/93OMBr

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Юрію Письмовому в березні виповнилося 59 років, він працював лікарем у Дніпрі, а в 2016 році пішов на війну медиком-волонтером і служив у Першому добровольчому мобільному госпіталі ім. Пирогова.

Наприкінці 2018 року був призваний до лав Збройних сил України і очолив медичний пункт батальйону. Буквально тиждень тому він отримав чергове військове звання – капітан.

На присудженні звання Юрію Письменному / facebook.com/93OMBr

"Він запам’ятався професіоналізмом, добродушністю, готовністю завжди іти вперед, ніколи не відступати. Він врятував життя десяткам бійців. Усі, хто з 18-го року був поранений у батальйоні, проходили через його руки", – згадує начальник медичної служби бригади Анатолій Чуйкин.

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Ще одна колега Юрія, бойовий медик Валерія, розповіла, що він завжди підтримував, допомагав, вчив і вимагав обережності в роботі.

"Коли я призвалася, і мене відвезли до "Феофана", перші його слова до мене були такі: "Ми усіх спасти не зможемо. У медика має бути міцний характер, щоб із цим змиритися". Всі медики, які працюють в окопах, знали, що у них є надійний тил у якості начмеда", – розповіла жінка.

Юрій Письменний (у центрі) в колі товаришів по службі / facebook.com/93OMBr

Вона додала, що Юрій Васильович завжди сам виїжджав до поранених і продовжував турбуватися про них, коли потрапляли в госпіталь – дзвонив і намагався вирішити проблемні питання.

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"Його всі називали батьком. Я його навіть начальником не можу назвати – батько і все: і підтримає, і посварить, і навчить. Йому можна було подзвонити у будь-який час по будь-якому питанню. До нього будь-який солдат міг підійти, він усім допомагав. Батальйон осиротів. Ми всі шоковані", – каже Валерія.

У Юрія залишилася дружина Тетяна і дорослий син Георгій.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики 14 разів відкривали вогонь по українських військових.

Ми також повідомляли, що Росія може завдати удару по Україні з моря вже цього літа. Таку ймовірність не виключають польські політологи і військові експерти.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку у червні 2015 року вважається одним із найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією