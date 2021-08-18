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"Ексміністра ДНР" судять у Росії за шахрайство. Зараз він у СІЗО

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
18 серпня, 18:45
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Соратники бойовика точно знають, що Тимофєєв сидить за гратами, але всі ці місяці мовчать, ніби забули про "старого друга"
Тимофєєв вимагав гроші за закриття справи бізнесмена. Колаж "Сьогодні"
Тимофєєв вимагав гроші за закриття справи бізнесмена. Колаж "Сьогодні"

Права рука колишнього ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченко, "ексміністр" податків і зборів Олександр Тимофєєв (позивний "Ташкент"), сидить уже третій місяць у російському СІЗО.

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Про це написав кореспондент BBC Ілля Барабанов у Facebook.

Він уточнив, що Ташкента, екс-прем'єр України Миколи Азарова та місцевого бізнесмена звинувачують у замаху на шахрайство. Тимофєєв обіцяв за 5 мільйонів доларів закрити кримінальне переслідування заочно заарештованого бізнесмена.

Заарештували Тимофєєва в ще в травні, але весь цей час не писали про це. Ймовірно, щоб численні друзі не спробували оперативно витягти з СІЗО.

Але, за словами журналіста, є і друга причина. Попереду були передвиборчі з'їзди, на яких об'єднана партія "Справедлива Росія" висунула на вибори "відразу декількох, назвемо це так, колишніх ділових партнерів Ташкента".

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"Кандидати не могли не знати про його арешт. Але всі ці місяці теж мовчали, наче води в рот набрали. Вважали за краще забути, так би мовити, старого друга і бойового товариша", – написав Барабанов.

Як Захарченко і Тимофєєв підірвалися в кафе

31 серпня 2018 року ватажок так званої "ДРН" Олександр Захарченко загинув унаслідок вибуху в Донецьку. Також постраждав глава "мінфіну" т.зв. "ДНР" Олександр Тимофєєв. Вибух стався у ресторані "Сепар".

Після інциденту ЗМІ писали, нібито Тимофєєв помер на операційному столі. Однак ресурси бойовиків стверджували, що Ташкент живий і перебував у "стабільно важкому стані", "не міг говорити, але письмово відповідав на питання".

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