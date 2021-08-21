Ento-Digital-спектакль і виставки. Як святкуватимуть День Незалежності в Маріуполі

У Маріуполі святкування до Дня Незалежності будуть проходити п'ять днів – список заходів

У Маріуполі річницю незалежності країни відзначатимуть з 20 по 24 серпня. Колаж "Сьогодні"

У Маріуполі річницю незалежності України відзначать яскравим концертом, виставкою та спектаклем.

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"Сьогодні" дізналися, як святкуватимуть у місті.

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Святкові заходи відбуватимуться протягом усього тижня:

20 серпня в Краєзнавчому музеї відкриється виставка "Вибір України".

22 серпня на площі Свободи виступить симфонічний оркестр камерної філармонії, початок о 19:00.

23 серпня на базі Хоральної синагоги (вул. Георгіївська, 18) о 20:00 розпочнеться Ento-Digital-спектакль за мотивами М. Коцюбинського "Тіні забутих предків".

23 серпня Центр сучасного мистецтва і культури ім. Куїнджі запрошує на виставку однієї скульптури "Патріот".

24 серпня маріупольцям пропонують подивитися документальний фільм виробництва BBC News Україна "Яким був день 24 серпня 1991 року". Локація – центр сучасного мистецтва і культури ім. Куїнджі. 25 серпня там пройде тематична книжкова експозиція.

24 серпня у Маріуполі пройде концерт, серед запрошених зірок: PIANOBOY, "TVORCHI", "KADNAY" і рок-гурт "ДРУГА РІКА".

Як святкуватимуть у Києві?

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

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У військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки. А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася у 2014 році.

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