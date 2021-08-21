Ento-Digital-спектакль і виставки. Як святкуватимуть День Незалежності в Маріуполі

У Маріуполі річницю незалежності України відзначать яскравим концертом, виставкою та спектаклем.
"Сьогодні" дізналися, як святкуватимуть у місті.
Куди піти на День Незалежності в Києві
Святкові заходи відбуватимуться протягом усього тижня:
- 20 серпня в Краєзнавчому музеї відкриється виставка "Вибір України".
- 22 серпня на площі Свободи виступить симфонічний оркестр камерної філармонії, початок о 19:00.
- 23 серпня на базі Хоральної синагоги (вул. Георгіївська, 18) о 20:00 розпочнеться Ento-Digital-спектакль за мотивами М. Коцюбинського "Тіні забутих предків".
- 23 серпня Центр сучасного мистецтва і культури ім. Куїнджі запрошує на виставку однієї скульптури "Патріот".
- 24 серпня маріупольцям пропонують подивитися документальний фільм виробництва BBC News Україна "Яким був день 24 серпня 1991 року". Локація – центр сучасного мистецтва і культури ім. Куїнджі. 25 серпня там пройде тематична книжкова експозиція.
- 24 серпня у Маріуполі пройде концерт, серед запрошених зірок: PIANOBOY, "TVORCHI", "KADNAY" і рок-гурт "ДРУГА РІКА".
Як святкуватимуть у Києві?
Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.
У військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки. А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася у 2014 році.
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