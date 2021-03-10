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Єрмак розповів, як Росія блокує роботу ТКГ щодо Донбасу

10 березня, 06:16

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

РФ намагається змусити Україну розмовляти з сепаратистами

Росія продовжує блокувати нормальну роботу Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі, намагаючись ввести в переговори представників бойовиків ОРДЛО.

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Про це розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-дискусії на тему "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік", передає "Укрінформ".

"Заблоковано (робота. – Ред.) не тому, що ТКГ не зустрічається. Відеоконференції проводяться кожні два тижні, і Україна готова працювати 24 години на добу. Але кожого разу намагаються змусити нас почати діалог щодо включення сепаратистів, які запрошені, але не є стороною ТКГ", – пояснив Єрмак.

Голова ОП ще раз підкреслив, що Київ не вестиме жодних переговорів із сепаратистами, і українська делегація у ТКГ категорично проти того, щоб вони ставали стороною переговорів.

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"Стороною повинна бути Росія, всі партнери повинні нагадувати про це", – сказав Єрмак.

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Нагадаємо, за словами Єрмака, план мирного врегулювання на Донбасі, підготовлений Україною і західними партнерами, чекає, коли Росія або схвалить його, або заявить відкрито, що не хоче миру.

Ми також повідомляли, що на думку представника України в Тристоронній контактній групі Сергія Гармаша, Росія готує на Донбасі військову провокацію, розраховуючи на відповідь українських військових, щоб був привід ввести в ОРДЛО "російських миротворців".

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Росія переговори Донбас ОРДЛО ТКГ Андрей Ермак
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