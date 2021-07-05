"Це найкраще свято". Слов'янськ і Краматорськ відзначили річницю визволення (відео)

Рівно сім років тому українські захисники звільнили від російської окупації відразу два міста на Донбасі – тепер це свято для всіх жителів

2 липня 2014 роки тому з Краматорська і Слов'янська видавили останніх окупантів. Фото: колаж "Сегодня""

Сьогодні виповнюється рівно сім років після звільнення двох великих міст Донбасу – 5 липня 2014 року бойовики під натиском української армії бігли зі Слов'янська, а в Краматорськ того самого дня увійшла Нацгвардія.

Як городяни згадують окупацію, розповів військкор "Сьогодні" Єгор Логінов.

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Сьогодні на горі Карачун, яка стала своєрідним символом звільнення, вже майже нічого не нагадує про події семирічної давності, але люди добре пам'ятають і окупацію, і кому дякувати за звільнення.

Вранці тут працювало чимало тематичних майданчиків, але головне – тут згадали кожного загиблого в боях за Слов'янськ і Краматорськ. Щоб над цими містами майорів український прапор, віддали свої життя 70 армійців.

"Коли був окупований наше місто, я була тут. Так було страшно, коли земля гуде, і відтоді ми теж відзначаємо це свято. Це для нас найкраще свято, яке є в нашій країні", – каже місцева жителька.

Загони російських військових і місцеві найманці захопили Слов'янськ і Краматорськ 12 квітня 2014 року – спочатку штурмували місцеві відділення поліції і СБУ, а далі під контроль взяли всі виїзди з населених пунктів.

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За час окупації, зокрема в Слов'янську, обстрілами знищили понад три десятки будинків; не було ані світла, ані води, школи і дитсадки теж не працювали. Зникли гроші з банкоматів, а в містах працювали мародери.

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Саме тоді фактично і почалася антитерористична операція зі звільнення Донбасу – за три місяці запеклих боїв розвідники 2-го батальйону Національної гвардії підняли український прапор над міськрадами Слов'янська і Краматорська.

Однак сьогодні українські захисники теж зазнали великих втрат на Донбасі – в результаті обстрілів загинув один військовослужбовець і ще троє були поранені.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Україна відзначала іншу річницю – семиріччя звільнення Маріуполя від проросійських бойовиків.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі