Фонд Ріната Ахметова збирає історії свідків війни на Донбасі

Переможців конкурсу есе визначать 15 жовтня

Конкурс есе "Один день" ініціював Фонд Ріната Ахметова. Колаж "Сегодня"

Заради мирного майбутнього – сповіді свідків збройного конфлікту на Донбасі збирає Фонд Ріната Ахметова. До масштабного проекту приєдналися учні старших класів з декількох областей України. Хто зважився торкнутися такої складної теми, говориться в сюжеті "Сегодня".

Спогади учнів старших класів

На папері шістнадцятирічна Олександра залишає свої спогади про перший день війни.

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"Це був останній місяць літа, кінець серпня. Чую, що почали падати вже саме в наш двір осколки, зрозуміла що десь близько розриваються снаряди". – згадує переселенка з Приморського Олександра Савченко.

Все відбувалося дуже швидко. Саша дивом встигла сховатися в безпечне місце.

"Я зібрала всіх своїх домашніх тварин і побігла в підвал. Там було холодно, мені тоді дуже погано стало". – розповідає дівчинка.

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Жити в таких умовах – неможливо, згадує дівчина. Батьки відправили її – до бабусі в село Гришине. Коли Олександрі запропонували написати есе про свій перший день війни, погодилася відразу. Вірить, що її розповідь заслуговує на увагу.

"Показати, що війна це погано. Треба домагатися світу. Вже хочеться скоріше, я цього дуже чекаю", – говорить дівчинка.

Конкурс есе "Один день" ініціював Фонд Ріната Ахметова. А надихати школярів творчі сповіді в Гришине приїхав ведущий телеканалу "Україна" Олег Панюта.

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"Ми сьогодні тут дивилися в очі дітям які не просто розуміють, а розповідають нам своє ставлення до війни і прагнення до миру, ви знаєте, насправді, ми сьогодні робимо наш завтрашній день без війни", – сказав ведущий телеканалу "Україна" Олег Панюта.

Цей конкурс – важлива частина "Тижні Мирних". Також в рамках проекту висадили тисячі символічних троянд, а в Маріуполі відкрили сучасну інсталяцію.

"Я хочу висловити подяку фонду Ріната Ахметова за те, що вони зробили цей проєкт. Це дуже важливо, щоб світ повернувся в нашу країну", – заявив заступник Покровського міського голови Костянтин Мілютін.

"Діти ще раз приходять до переконання, що світ це дуже добре, і потрібно світ зберігати", – сказала заступник директора школи Гришине Наталя Онищенко.

"Тиждень Мирних" Фонд Ріната Ахметова проводить четвертий рік поспіль. На цей раз очікують тисячі творчих робіт від школярів Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей.

"Фонд Ріната Ахметова підготував цікаві подарунки для переможців конкурсу. Серед них мобільні телефони, ноутбуки, набори відеоблогер. Також Фонд передбачив подарунки для вчителів, наіболеевдохновілі учнів на написання есе", – розповіла менеджер проектів і програм Фонду Ріната Ахметова.

Переможців конкурсу есе визначать вже 15 жовтня.

Висловитися про пережите дітям – школярам Донбасу запропонували незвичайний спосіб у формі есе на тему "День, коли для тебе почалася війна". Дана ініціатива належить Фонду Ріната Ахметова, а підтримали її в Інституті модернізації змісту освіти. Захід триватиме в рамках проекту "Один день", ініційованого Музеєм Фонду Ріната Ахметова "Голоси Мирних".

Як раніше повідомляли Фонд Ріната Ахметова відкрив унікальний Музей "Голоси Мирних" і створює головний в світі архів історій людей, чиї долі понівечив війна.