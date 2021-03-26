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Загострення на Донбасі: Зеленський проводить консультації з "нормандською четвіркою"

26 березня, 19:17

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Українська делегація в ТКГ закликає ОБСЄ провести позачергове засідання підгрупи з безпеки

Президент України Володимир Зеленський та керівник ОПУ Андрій Єрмак проводять консультації з керівниками країн "нормандської четвірки", через загострення на Донбасі та загибель чотирьох військових.

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Про це ексклюзивно повідомив Олексій Арестович в ефірі "Україна 24".

За його словами, українська делегація в ТКГ звернулася до ОБСЄ із закликом провести позачергове засідання безпекової підгрупи. Воно аплановане на суботу, 27 березня.

Арестович повідомив, що наразі є попереднє підтвердження ОБСЄ, очікується відповідь російської сторони.

"Президент і керівник Офісу президента проводять консультації з керівництвом країн нормандського формату щодо грубого порушення вогню на Донбасі", – заявив він.

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У свою чергу посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс закликала Росію забезпечити виконання режиму припинення вогню.

"З жахом дізналася про загибель 4 українських військових в результаті обстрілу поблизу населеного пункту Шуми сьогодні. Режиму припинення вогню слід дотримуватися, Росія повинна забезпечити його виконання підтримуваними нею силами. Навіть одне втрачене життя – це вже багато",написала вона.

Раніше ми повідомляли, що минулого тижня через обстріл позицій ООС біля Шумів загинув інший український воїн.

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