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Глави МЗС Бельгії, Нідерландів і Люксембургу їдуть на лінію розмежування на Донбасі

5 травня, 20:23

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Заплановано обговорення консолідації міжнародної підтримки України для стримування Росії від подальшої агресії

Глави міністерств закордонних справ Нідерландів, Бельгії та Люксембургу 6 травня прилетять до Києва і відвідають лінію розмежування на Донбасі. Мета візиту – висловити солідарність Україні на тлі дестабілізуючих дій Росії.

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Про це повідомила пресслужба українського МЗС.

Віцепрем'єр-міністр закордонних і європейських справ Бельгії Софі Вільмес, глава МЗС Нідерландів Стеф Блок і міністр закордонних і європейських справ Люксембургу Жан Ассельборн приїдуть в Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Вони мають намір ознайомитися з ситуацією у зоні російсько-українського збройного конфлікту і тими кроками, які Україна робить для полегшення життя місцевого населення, зокрема оглянуть КПВВ.

7 травня відбудуться переговори Кулеби з колегами, на яких також планують обговорити консолідацію міжнародної підтримки України для стримування Росії від подальшої агресії, зміцнення регіональної безпеки, підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України та просування внутрішніх трансформацій у нашій країні.

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Також обговорять розвиток торгівлі та інвестицій між Україною і країнами Бенілюксу.

Після зустрічі відбудеться спільна пресконференція.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі не припиняли обстрілів навіть на Великдень, а увечері 4 травня обстріляли центральну районну лікарню в Красногорівці Донецької області. У медустанові на ту мить перебували 45 пацієнтів з коронавірусом і пневмонією.

Ми також повідомляли, що в Росії заявили, що за останні два роки быльш як півмільйона жителів окупованих Донецької і Луганської областей отримали російське громадянство.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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