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Рік "перемир'я" на Донбасі: скільки загинуло українських військових

27 липня 2021 9:45

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Росія регулярно зривала мирні домовленості з самого початку перемир'я, але навіть за таких умов втрат у ЗСУ стало набагато менше

Бойовики атакували, а ВСУ дотримувалися домовленостей. Колаж "Сьогодні"

Бойовики атакували, а ВСУ дотримувалися домовленостей. Колаж "Сьогодні"

За час перемир'я на Донбасі з 27 липня 2020 року по 27 липня 2021-го на фронті загинули 45 українських військових і 163 отримали поранення. Смертей стало у два рази менше, ніж за аналогічний період 2019-2020.

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Про це повідомляє українська сторона у Тристоронній контактній групі.

"Незважаючи на численні порушення з російського боку, результати дії режиму припинення вогню очевидні: в два рази менше смертей українських військовослужбовців, втричі менше поранених, майже втричі менше обстрілів, у порівнянні з періодом з липня 2019 до липня 2020 років", – йдеться в повідомленні.

З 27 липня 2019 по 27 липня 2020:

  • бойовики здійснили 4257 обстрілів;
  • 88 українських військовослужбовців загинули;
  • 494 отримали поранення.

З 27 липня 2020 по 27 липня 2021:

  • 1995 обстрілів;
  • загинули 45 бійців ЗСУ;
  • поранення отримали 163 військовослужбовців.
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У ТКГ відзначили, що найскладніше – це дотримання режиму припинення вогню в ході військового конфлікту, проте Україна показала відповідальність і відданість політико-дипломатичним шляхам закінчення війни.

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"Більше того, саміт "Кримської платформи", який розпочне процес деокупації Криму, став можливим і представницьким (очікуються посадові особи більше ніж з 35 країн світу) у значній мірі тому, що Україна заробила за цей рік репутацію відповідальної держави, що виконує свої домовленості, навіть, у несприятливих обставинах", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 26 липня Росія вдарила з артилерії, ЗСУ зазнали великих втрат - поранення отримали чотири людини, ще троє – бойові травми.

Пізніше стало відомо, що бойовики завдали удару далеко в тил по командному пункту ЗСУ, в результаті чого постраждали дівчата-військовослужбовці.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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