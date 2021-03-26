"Голоси Мирних": музей Фонду Ахметова зберігає історії людей, які пережили війну

Коли люди можуть висловлюють свій крик душі, то їм стає легше

У неї не залишилося навіть фотографії на пам'ять про рідну домівку. Таїсія Лихацька – переселенка із зруйнованого Широкиного Донецької області. Вже сьомий рік вона живе в Маріуполі і мріє тільки про одне: щоб закінчилася війна і тоді повернутися додому.

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Юлія Покідіна у новинах "Сьогодні" розповідає, що через бойові дії в Широкиному Донецької області не залишилося жодного жителя і жодної вцілілої будівлі.

Таїсія Лихацька досі згадує, як з землячками їхала з дому на кілька днів – швидко, без речей і документів:

"Я, невістка і внучечка вирішили поїхати. Залишився вдома мій чоловік і син. Господарство в нас же, куди кидати. Син три дні побув – не витримав, все, стріляють, а чоловік залишився вдома".

Відео: Сьогодні

І зробив це на свою біду. Захищаючи свій будинок потрапив в пастку – його побили і кинули в підвал. А коли сусіди знайшли і доставили в лікарню – було вже пізно.

"Почали йому капати крапельницю і протягом години він помер. Дозволили поховати в Широкино. Під кулями яму викопали. Ми там ховаємо, а нам кричать" Біжіть! ". Вже почали стріляти снайпери", – згадує Таїсія Лихацька.

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Це був останній раз, коли Таїсія Іванівна була в рідному Широкино ... Тепер разом з сусідками залишається тільки згадувати рідні домівки і вулиці. Тут, в Маріуполі, підтримують друг одного, як можуть.

Важливо, щоб історії людей, яким довелося пережити війну, були збережені. Тому Фонд Ріната Ахметова продовжує працювати над безпрецедентним проектом – Музеєм "Голоси Мирних". Це велика платформа, яка щодня поповнюється свідченнями жителів Донбасу про те, що відбувається в їхньому житті в останні шість років.

Член наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталя Ємченко розповідає:

"Завдання Фонду Ріната Ахметова, завдання музею" Голоси Мирних "- зібрати максимальну кількість свідчень від першої особи, зробити так, щоб кожна історія була розказана. А якщо розказана – значить і почута".

.Дізнатися про те, що пережили мільйони простих людей на Донбасі тепер зможуть у всьому світі. Пані Таїсія каже, що це – крик душі. Адже вони не тільки розповідають, а й відкривають свою душу, а коли їх слухають, то і їм стає легше.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що в рамках проекту "Голоси Мирних" музей Фонду Ріната Ахметова пропонує дітям оволодіти професією відеоблогер.

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