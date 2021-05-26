"Голоси Мирних": війна залишила слід у долі родини з Луганської області

Сім'ю Сукнінових зі Стаханова війна застала зненацька – вони збиралися їхати у відпустку

Музей "Голоси Мирних" – найбільше в Україні зібрання історій людей Донбасу. Колекція онлайн налічує тисячу документальних свідчень. Мета проекту – створити головний в світі архів історій тих, кого зачепив конфлікт на Сході. До процесу збору сповідей підключили і психологів, повідомляє кореспондент "Сьогодні" Юлія Міншакірова.

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"Панда – він першою моєю в'яленою роботою був. Разом з мамою робили", – говорить Тамара.

Цю іграшку Тамара зберігає як пам'ять, про перші будні переселенців. Сім'я підлітка приїхала до Харкова з Луганської області на місяць – в надії перечекати обстріл. І залишилася на вісім років.

Відео: Сьогодні

"Перша квартира, яку зняли і ми розуміємо у нас навіть ложки і виделки немає", – каже переселенка з Стаханова Ірина Сукнінова.

Сукнінови жили в Стаханові. Велика дружна сім'я, три покоління. Ірина згадує, як з дітьми і чоловіком збиралися в довгоочікувану відпустку. Війна застала їх з квитками на руках.

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"Буквально за один або за два дня підірвали залізницю. І ось тут почалася чесно паніка. Як виїхати? Машини у нас своєї немає", – згадує Ірина.

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Тамара, їй тоді було сім, провела свій останній вечір в батьківському домі так:

"Схлипуючи ... Ми з братом і інші діти малювали ввечері плакати червоними буквами писали ДІТИ" , – говорить переселенка з Стаханова Тамара Сукнінова.

Організували виїзд мирних жителів волонтери. Пересувалися колоною. Сотні сімей залишали будинки під обстрілами.

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"Нас вивозили не по трасі, а відповідно, якимись обхідними шляхами. Вивозили жінок і дітей вантажною газелькою. Вони їхали перші. І вони сиділи в такій вантажній газельці, на цих дерев'яних лавках, які самі спорудили", – розповідає Ірина Сукнінова.

Цією історією Сукнінови поділилися в відеоблозі під час майстер-класу від Фонду Ріната Ахметова.

Відеороботи про конфлікт на Донбасі ввійшли в проєкт фонду – музей "Голоси мирних". Він першим в країні так масштабно документує історії мирних жителів, яких не обійшов конфлікт на Донбасі. Під час розповіді історії можна отримати і професійну консультацію психолога.

"Якщо в процесі розмови, психолог раптом розуміє, що у нього травма війни остаточно глибока, він пропонує йому приєднатися до проекту по психологічній допомозі. Тобто, крім того, що людина залишає історію для музею, він ще і якось може пропрацювати ось цю травму", – каже головний редактор проектів Фонду Ріната Ахметова Ольга Гук.

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Для Ірини так само важливо залишити свою історію в колекції музею.

"Спасибі Фонду, що організували цей проєкт. Що багато людей почують ці історії. Ось і хочеться побажати, щоб ніхто такого ніколи не пережив", – говорить переселенка з Стаханова Ірина Сукнінова.

До 2025 року на порталі "Голосу мирних" планують зібрати сто тисяч сповідей!

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що за проєктом "Голоси мирних" музей Фонду Ріната Ахметова пропонує дітям освоїти професію відеоблогер.

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