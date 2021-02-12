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"Гради", танки і гармати: на Донбасі помічено велике скупчення техніки бойовиків

12 лютого, 17:54

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Особливо багато важкої техніки помітили в районі Хрустального

Поки на передовій тривають обстріли з боку бойовиків, в тилу у окупантів помітили велике скупчення військової техніки. Спостерігачі ОБСЄ повідомили про порушення окупаційними військами Мінських домовленостей.

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Про це пише штаб ООС.

Безпілотник ОБСЄ зафіксував техніку, яка була розміщена з порушенням ліній відведення важкого озброєння, або за межами місць зберігання згідно з домовленостями:

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  • поблизу Хрустального – 19 "Градів", 18 гаубиць "Гіацинт-Б" і "Мста-Б", 9 танків Т-64 і Т-72;
  • поблизу Садового – 8 "Градів";
  • поблизу Міусинська – 10 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 12 гаубиць Д-30, два танки Т-64, 4 ЗРК "Стріла", 7 "Градів";
  • поблизу Круглика – 5 танків Т-64.

"Вищезазначені факти свідчать про те, що представники незаконних збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", – заявила українська сторона в СЦКК.

А тим часом Київ підрахував, скільки втратила Україна через окупацію Донбасу. Також віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, скільки грошей необхідно на відновлення.

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ОБСЄ Донбас танки бойовики артилерія ГРАди

Джерело: Сьогодні

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