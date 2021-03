"Громадянська війна": Reuters потрапило в скандал через заголовок про Україну

Одне з найбільших міжнародних новинних агентств у світі назвало розв'язану і підтримувану Росією війну на Донбасі громадянською.

Замітка з таким змістом була опублікована на сайті Reuters 31 березня.

В заголовку публікації йдеться "Кремль висловив побоювання, що українська сторона може відновити громадянську війну на сході України" (Kremlin says fears Ukrainian side could restart civil war in eastern Ukraine).

Зміст матеріалу: заява прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова про останню ескалації на Донбасі.

"У середу Кремль висловив стурбованість ситуацією на сході України і побоювання, що українська сторона може зробити щось, що може відновити там громадянську війну", – свідчить текст публікації.

На це звернув увагу кореспондент BuzzFeed Крістофер Міллер.

"Заголовок Reuters сильно спотворений", – написав він.

Коментатори розділили його думку. Одні назвали це "грубим перекручуванням фактів", а інші нагадали про те, що в 2020 році Reuters уклало партнерство з російським державним новинним агентством ТАСС.

Нагадаємо, раніше цьогоріч в скандал потрапив британський телерадіомовник BBC – його російське бюро назвало російськими містами окуповані Севастополь і Сімферополь.

