"Громадянська війна": Reuters потрапило в скандал через заголовок про Україну

Одне з найбільших міжнародних новинних агентств у світі назвало розв'язану і підтримувану Росією війну на Донбасі громадянською.
Замітка з таким змістом була опублікована на сайті Reuters 31 березня.
В заголовку публікації йдеться "Кремль висловив побоювання, що українська сторона може відновити громадянську війну на сході України" (Kremlin says fears Ukrainian side could restart civil war in eastern Ukraine).
Зміст матеріалу: заява прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова про останню ескалації на Донбасі.
"У середу Кремль висловив стурбованість ситуацією на сході України і побоювання, що українська сторона може зробити щось, що може відновити там громадянську війну", – свідчить текст публікації.
На це звернув увагу кореспондент BuzzFeed Крістофер Міллер.
"Заголовок Reuters сильно спотворений", – написав він.
Коментатори розділили його думку. Одні назвали це "грубим перекручуванням фактів", а інші нагадали про те, що в 2020 році Reuters уклало партнерство з російським державним новинним агентством ТАСС.
Нагадаємо, раніше цьогоріч в скандал потрапив британський телерадіомовник BBC – його російське бюро назвало російськими містами окуповані Севастополь і Сімферополь.
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