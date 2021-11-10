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З гранатометів та кулеметів. За добу окупанти на Донбасі двічі порушили "тишу"

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
10 листопада, 07:21
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На озброєні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь
На Донбасі знову обстріли
На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 9 листопада, з боку бойовиків зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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Де стріляли?

  • У районі населеного пункту Опитне противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
  • Поблизу Новоолександрівки відкривали вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли", – йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 10 листопада, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Велике інтерв'ю Авакова щодо Донбасу

Раніше ми писали:

  • З боку російсько-окупаційних військ 5 листопада зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 6 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
  • ЗСУ зайняли село Старомаріївка на Донбасі – у бригаді спростовують.

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