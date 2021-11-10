З гранатометів та кулеметів. За добу окупанти на Донбасі двічі порушили "тишу"

На озброєні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 9 листопада, з боку бойовиків зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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Де стріляли?

У районі населеного пункту Опитне противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки відкривали вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли", – йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 10 листопада, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Велике інтерв'ю Авакова щодо Донбасу

4 листопада колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав розгорнуте інтерв'ю, в якому торкнувся також теми Іловайської трагедії .

. За словами Авакова, тодішнє військове керівництво України боялося добровольчих батальйонів , які, захищаючи Іловайськ, потрапили до казана.

, які, захищаючи Іловайськ, потрапили до казана. Раніше він розкритикував позицію "повернення окупованих Криму та Донбасу виключно дипломатичним шляхом".

"повернення окупованих Криму та Донбасу виключно дипломатичним шляхом". Зараз влада України намагається організувати зустріч у "нормандському форматі", щоб зрушити з мертвої точки ситуацію з переговорами щодо Донбасу.

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