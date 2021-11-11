З мінометів та кулеметів. За добу окупанти на Донбасі п'ять разів порушили "тишу"

Збройні формування РФ продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції ЗСУ

На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 10 листопада, з боку бойовиків зафіксували п'ять порушень режиму припинення вогню, 1 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб ОСС у Facebook.

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Де стріляли?

У районі населеного пункту Причепилівка був обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Катеринівки на Луганщині відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів.

У бік Широкого стріляли із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Біля Золотого-4 стріляли зі стрілецької зброї.

Неподалік Новотошківського вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", – йдеться у повідомленні.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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