З РФ на Донбас заїхали понад 100 танків? Розвідка прояснила ситуацію

Росія з початку березня перекинула на Донбас десятки військових позашляховиків. А ось інформація про нібито понад 100 танків не відповідає дійсності. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Розвідники відзначають, що Росія продовжує поставки озброєння бойовикам через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

З початку березня у з'єднання і частини "першого і другого армійських корпусів" завезено:

нові партії протитанкових і протипіхотних мін;

безпілотні літальні апарати;

станції радіоелектронної боротьби;

кілька десятків військових позашляховиків для підрозділів швидкого реагування;

залізничним транспортом доставлено понад 5 тис. тонн пального.

Разом з тим в розвідці заявили, що поширені в соціальних мережах і російських ЗМІ повідомлення про переміщення з території Росії на окуповані території Донбасу понад 100 танків Т-72 є фейком. Агресор використовує дезінформацію для посилення деструктивного впливу на місцеве населення.

В тренді В окупованій Горлівці помітили танки: відео

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні в окупованій Горлівці помітили танки. Судячи з кадрів, вулицею проїхало мінімум шість танків.

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Крім того, на Донбасі помітили два місця концентрації бойовиків.

Відео: Сьогодні

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