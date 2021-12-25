Зґвалтування підлітка під Донецьком. Дівчинка зізналася, що "пожартувала" та перевіряла хлопця

У Дружківці на Донеччині вже затримали 34-річного чоловіка, який нібито зґвалтував свою падчерку. Проте дівчинка невдовзі зізналася, що вигадала цю історію разом із подружкою.
Відеозвернення опублікували у спільноті "Дружківка на долоні" у Facebook.
"Постраждала" заявила, що під час застілля вона з подругою вигадала історію про зґвалтування, щоб перевірити почуття її хлопця. Вона сама розповіла матері про "злочин" та викликала поліцію.
Далі по темі
"Я дуже люблю свого тата. Просто того вечора ми з подругою трохи випили і вона запропонувала пожартувати над моїми батьками. Вона запропонувала сказати, що мій тато приходив до мене і приставав до мене. Вона запропонувала так ще й перевірити мого хлопця. Ми придумали цю історію", – каже дівчинка.
У відеозверненні вона підтвердила, що чоловік взагалі не торкався до неї, але коли хотіла зізнатися поліції та суду про це, її ніхто не слухав.
"Ніякого зґвалтування не було. Це — тільки злий жарт. Я люблю свого тата і не хочу, щоб він сидів", – стверджує на відео дівчинка.
Що відомо про "злочин"?
Інцидент трапився 19 грудня. Згідно з розповіддю дівчинки, її 34-річний раніше засуджений вітчим скористався тим, що дружина затримується у гостях у своєї подруги. Він нібито прийшов у кімнату падчериці та зґвалтував її.
Про те, що сталося, підліток розповіла матері, яка одразу зателефонувала до поліції. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Читайте також:
- Зґвалтування та вбивство 11-річного хлопчика у Дніпрі: злочинцю винесли вирок
- Під Полтавою брат зґвалтував молодшу сестру: мати мовчала і не "здала" сина
- Ґвалтував 7-річну дівчинку та знімав кіно для дорослих: у Черкасах затримали педофіла
- Вбивство шестирічної дівчинки на Харківщині: суд оголосив вирок підлітку