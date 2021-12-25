Зґвалтування підлітка під Донецьком. Дівчинка зізналася, що "пожартувала" та перевіряла хлопця

Поліція розслідує зґвалтування дівчинки на Донеччині – жертва заявила, що придумала цю історію, але правоохоронці та суд їй не вірять

Дівчинка зізналася, що вигадала те, що її зґвалтував батько / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дружківці на Донеччині вже затримали 34-річного чоловіка, який нібито зґвалтував свою падчерку. Проте дівчинка невдовзі зізналася, що вигадала цю історію разом із подружкою.

Відеозвернення опублікували у спільноті "Дружківка на долоні" у Facebook.

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"Постраждала" заявила, що під час застілля вона з подругою вигадала історію про зґвалтування, щоб перевірити почуття її хлопця. Вона сама розповіла матері про "злочин" та викликала поліцію.

"Я дуже люблю свого тата. Просто того вечора ми з подругою трохи випили і вона запропонувала пожартувати над моїми батьками. Вона запропонувала сказати, що мій тато приходив до мене і приставав до мене. Вона запропонувала так ще й перевірити мого хлопця. Ми придумали цю історію", – каже дівчинка.

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У відеозверненні вона підтвердила, що чоловік взагалі не торкався до неї, але коли хотіла зізнатися поліції та суду про це, її ніхто не слухав.

"Ніякого зґвалтування не було. Це — тільки злий жарт. Я люблю свого тата і не хочу, щоб він сидів", – стверджує на відео дівчинка.

Що відомо про "злочин"?

Інцидент трапився 19 грудня. Згідно з розповіддю дівчинки, її 34-річний раніше засуджений вітчим скористався тим, що дружина затримується у гостях у своєї подруги. Він нібито прийшов у кімнату падчериці та зґвалтував її.

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Про те, що сталося, підліток розповіла матері, яка одразу зателефонувала до поліції. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України.