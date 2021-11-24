До чого готуються? Окупанти провели військові навчання на Донбасі

Підконтрольні Росії бойовики вирішили провести військові навчання на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
Про це повідомляє "Новини Донбасу".
"Народна міліція ДНР" повідомила, що на полігонах розпочалися планові заняття з бойової підготовки серед підрозділів. У заняттях брав участь особовий склад мотострілкових підрозділів та екіпажів БМП.
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Окрім цього, повідомили про проведення навчань артилерійських підрозділів.
Росія в окупованому Криму провела військові навчання
Бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф" та зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" (російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного та морського базування. – ред.) провели планове вчення з пошуку та знищення повітряних цілей.
Умовні крилаті ракети були змодельовані електронним способом з різними параметрами швидкості польоту та висоти, що ускладнювало бойові розрахунки ураження об'єктів.
"Розрахунки ЗРК "Тріумф" та ЗРПК "Панцир" успішно виконали поставлені завдання ", – додали у повідомленні.
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