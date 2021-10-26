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Як виглядає село Старомар'ївка у зоні ООС – усі подробиці (карта)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
26 жовтня, 20:42
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Старомар'ївка розташована біля села Гранітне, їх розділяє річка Кальміус
Село Старомар'ївка на Донбасі
Село Старомар'ївка на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Штаб операції Об'єднаних сил нещодавно спростував інформацію, яку розповсюджують ЗМІ та соцмережі в ОРДЛО про нібито захоплення українськими військовими села Старомар'ївка у "сірій" зоні Донецької області.

Сайт "Сьогодні" зібрав усі подробиці про село у "сірій зоні" Донецької області.

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Населення

На початку двохтисячних у селі жило 305 людей. 2020 року в селі проживало 150 осіб, серед них 7 дітей. Як кажуть самі місцеві, село Старомар'ївка на Донеччині є "нульовою зоною". Через війну там вісім років не було централізованого водопостачання, магазину, аптеки, лікарні.

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Мешканці Старомар'ївки ходили до Гранітного до магазину та лікарні, діти відвідували школу на підконтрольній Україні території, село переважно україномовне.

Через пандемію коронавірусу село стало ще більш ізольованим.

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Де розташоване

Село розташоване на лівому березі річки Кальміус. На захід від населеного пункту, по руслу Кальміуса, проходить лінія розмежування сил на Донбасі.

До 11 грудня 2014 року село входило до Тельманівського району, а тепер входить до складу Гранітненської сільської ради Волноваського району Донецької області.

До війни між селами Гранітне та Старомар'ївка був автомобільний міст, але його підірвали у 2014 році, зараз села з'єднує пішохідний міст.

Назва селища Гранітне часто лунає у бойових зведеннях українських військових на сході України. Воно фактично розташоване вздовж лінії фронту на Донеччині.

Заява про нібито захоплення Старомар'ївки

У вівторок, 26 жовтня, ЗМІ поширили інформацію, що Збройні сили України начебто повернули під контроль село Старомар'ївка на Донеччині.

"Командування Об’єднаних сил заявляє, що ця інформація є неправдивою. Це чергова спроба незаконних збройних формувань РФ дискредитувати та звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування. Натомість, саме на цій ділянці іррегулярні збройні формування РФ на території ОРДЛО, порушуючи режим всеосяжного припинення вогню, відкривали вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння", – йдеться в повідомленні.

Позиції українських військових залишаються незмінними.

Що було раніше

Українська армія на Донбасі взяла під контроль село Старомар'ївка, що на Донеччині. Воно перебувало у "сірій зоні". Про це повідомляє Бабель з посиланням на джерела.

Цю інформацію спочатку почали поширювати бойовики та підконтрольні їм ЗМІ на окупованих територіях. А джерела видання у Міноборони України підтвердили, що ЗСУ повернули це село під контроль України.

Цей населений пункт розміщений неподалік села Гранітне, де регулярно точаться бої. За даними штабу ООС, сьогодні там ворог тричі вів вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Зазначається, що українські військові зайшли до Старомар'ївки увечері 25 жовтня і закріпилися там.

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