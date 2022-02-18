Яка зараз ситуація в Донецьку. Ми запитали мешканців міста – ексклюзив

З "ДНР" 18 лютого розпочали евакуювати жителів міста через загострення конфлікту на окупованих територіях. Мешканці Донецька повідомили кореспонденту "Сьогодні", що вибухи та звуки снарядів вщухли.
Це якщо порівнювати із ранковою ситуацією.
"Поки тихо. Лише звуки транспорту, що проїжджає. Але, звичайно, в повітрі висить почуття невизначеності", – розповіли нам донеччани.
У "ЛНР" та "ДНР" закликали жителів Донбасу їхати до Росії
Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник слідом за Денисом Пушиліним також закликав жителів Донбасу виїхати до Росії. Крім того, Пасічник закликав чоловіків брати в руки зброю.
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Важливо, що причин для евакуації населення немає, тому що ніхто не планував наступати. МЗС України спростувало дані про наступальні операції або диверсії ЗСУ на хімвиробництві: Київ не проводить і не планує таких дій на Донбасі.
Яка ситуація на Донеччині?
- Біля міста Щастя Луганської області вранці 17 лютого проросійські окупанти обстріляли села Старий Айдар та Лобачове. Усіх жителів Щаченської ОТГ попросили не виходити на вулицю, перебувати у приміщеннях та поблизу укриттів.
- Вранці російські окупаційні війська посилили обстріл на Донбасі. Вдарили по Станиці Луганській та околицях. Після обстрілу приблизно о 8:50 снаряди прилетіли до дитячого садка "Сказка" на вулиці Піонерській, 22, у Станиці Луганській. У цей час там були діти та співробітники. Як стало відомо, 8 дітей було евакуйовано з дитячого садка. Також поранено 2 жінок та чоловіка – їх госпіталізували.
- Станом на 17 лютого половина Станиці Луганської залишилася без електрики внаслідок масштабного обстрілу російськими окупантами. Місцевих жителів зараз евакуювали в укриття.
Укрзалізниця повідомила про обстріл залізничної станції Кондрашівська-Нова в Луганській області, проте зараз станція та депо продовжують роботу.
- Також стався обстріл з боку тимчасово окупованої території населеним пунктом Врубівка, в результаті один снаряд влучив у двір Врубовського ліцею.
У Новій Кондрашівці Луганської області, що є районом Станиці Луганської, 17 лютого чути вибухи та постріли російських окупантів. Місцеві мешканці записують та публікують відео небезпечних моментів.