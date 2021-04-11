Катастрофа МН17 на Донбасі: ЗМІ оприлюднили нові аудіозаписи фігурантів справи

У розмові Дубинський говорив про ракетну установку "Бук"

В день катастрофи пасажирського Boing рейсу МН17 над Донбасом влітку 2014 року підозрюваний Сергій Дубинський говорив про ракетну установку "Бук", яка в підсумку збив MH17. За його словами, зброя була необхідна для відбиття атак винищувачів армії України в районі міста Мар'їнка.

Реклама

Розшифровку запису цієї розмови опублікувала Нідерландська телерадіокомпанія NOS.

17 липня, приблизно через півгодини після аварії Boing Дубинський дізнався від сепаратистів, що вони нібито збили український винищувач.

Заступник міністра оборони "ДНР" знадобилося майже дві години для того, щоб з'ясувати, що в цей же час був збитий пасажирський борт.

В тренді Сміялися і знімали на відео: в Криму школярі побили кримськотатарську дівчинку

Реклама

Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 виконував рейс з Амстердама в місто Куала-Лумпур. 17 липня 2014 року він був збитий збройними силами РФ над окупованих Донбасом. Тоді загинули 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

Міжнародна слідча група з представників Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та України кілька років збирала докази, а влітку 2019 назад прокуратура Нідерландів оголосила про підозру чотирьом особам. Їм загрожує від 30 років ув'язнення до довічного.

Нагадаємо, окружний суд в Гаазі не допустив представників оборонного концерну "Алмаз-Антей" до фрагментів лайнера. Суддя Хендрік Стінхюйс пояснив, що підприємство і так передало детальні дані про своє бачення обставин катастрофи – тому сенсу проводити огляд уламків немає.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама