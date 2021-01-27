Концтабір окупантів: в Мережу злили фото в'язниці "Ізоляція" в Донецьку

У Мережі з'явилися фото в'язниці "Ізоляція", яка знаходиться в окупованому Донецьку. Бойовики утримують в ній українських полонених.
Відповідну інформацію опублікував журналіст Олександр Махов.
"Ізоляція" – це колишній завод ізоляційних матеріалів в окупованому Донецьку. Зараз це в'язниця, де бойовики тримають полонених. Про долю багатьох людей, які тут знаходяться – нічого невідомо. Не виключено, що тут можуть бути і ті українські громадяни, які вважаються зниклими безвісти", – написав він.
На фото, викладених в анонімному Telegram-каналі, видна територія "Ізоляції", камери ув'язнених і прогулянковий дворик, обнесений колючим дротом.
"Але найцікавіше – фото журналу відвідувачів полонених, де вказано, як імена тих, хто відвідує, так і імена полонених, до яких вони приходять", – додав Махов.
Детальніше про підпільну в'язницю "Ізоляція" – читайте в матеріалі "Сьогодні".
Також ми публікували історію донецького журналіста Станіслава Асєєва, якого окупанти незаконно утримували у в'язниці.
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