Концтабір окупантів: в Мережу злили фото в'язниці "Ізоляція" в Донецьку

У ній бойовики утримують українських полонених

У Мережі з'явилися фото в'язниці "Ізоляція", яка знаходиться в окупованому Донецьку. Бойовики утримують в ній українських полонених.

Реклама

Відповідну інформацію опублікував журналіст Олександр Махов.

"Ізоляція" – це колишній завод ізоляційних матеріалів в окупованому Донецьку. Зараз це в'язниця, де бойовики тримають полонених. Про долю багатьох людей, які тут знаходяться – нічого невідомо. Не виключено, що тут можуть бути і ті українські громадяни, які вважаються зниклими безвісти", – написав він.

На фото, викладених в анонімному Telegram-каналі, видна територія "Ізоляції", камери ув'язнених і прогулянковий дворик, обнесений колючим дротом.

"Але найцікавіше – фото журналу відвідувачів полонених, де вказано, як імена тих, хто відвідує, так і імена полонених, до яких вони приходять", – додав Махов.

Реклама

/ Фото: Telegram

/ Фото: Telegram

Реклама / Фото: Telegram

/ Фото: Telegram

В тренді Вшили легеню та повернули дихання: хірурги врятували пораненого під Золотим військового

/ Фото: Telegram

Реклама

/ Фото: Telegram

/ Фото: Telegram

/ Фото: Telegram

/ Фото: Telegram

Детальніше про підпільну в'язницю "Ізоляція" – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Також ми публікували історію донецького журналіста Станіслава Асєєва, якого окупанти незаконно утримували у в'язниці.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама