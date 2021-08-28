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Коротко і по справі. Бойовики обстріляли Авдіївку, щоб зірвати зустріч Зеленського і Байдена – всі деталі

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
28 серпня, 19:03
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В результаті ворожих обстрілів постраждали вісім українських військових
Мирне врегулювання на Донбасі нашвидку не вийде - бойовики хотіли зірвати візит президента в США / Фото: колаж "Сьогодні"
Мирне врегулювання на Донбасі нашвидку не вийде - бойовики хотіли зірвати візит президента в США / Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 28 серпня, бойовики обстріляли Авдіївку – в результаті вісім осіб отримали осколкові поранення. Ймовірно бойовики намагалися зірвати візит президента Володимира Зеленського в США, для зустрічі з американським лідером Джо Байденом.

"Укрзалізниця" скасувала потяги

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Через обстріл залізничної станції Авдіївка, з непідконтрольної Україні території, змінився розклад поїздів. Рух потягів в Донецькій області на станції обмежено, пасажири і співробітники станції Авдіївка евакуйовані в укриття.

"З міркувань безпеки протягом найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровск і Очеретине", – йдеться в повідомленні УЗ.

Наслідки обстрілу Авдіївки/Штаб ООС
Наслідки обстрілу Авдіївки/Штаб ООС / Фото: Facebook

Відкрито кримінальну справу

За фактом обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки відкрито кримінальне провадження. Авдіївку обстріляли з непідконтрольної території з мінометів 120-го калібру і артилерії 122-го калібру. Використання цих видів озброєння заборонено Мінськими домовленостями.

"Систематичні обстріли мирних населених пунктів з забороненої зброї свідчать про явну зацікавленість ватажків окупаційної адміністрації РФ в подальшому загостренні конфлікту", – вважають в ООС.

Бойовики все ще стріляють

Збройні формування Російської Федерації 28 серпня продовжують здійснювати обстріли позицій українських захисників. Спочатку Оперативно-тактична угруповання "Схід" в Facebook повідомила, що в результаті поранення отримали троє військовослужбовців. Однак згодом українська сторона в ТКГ уточнила дані – поранені вісім бійців. Військові отримали осколкові поранення.

"Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров'я задовільний", – йдеться в повідомленні.

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Авдіївка постраждала від обстрілу
Авдіївка постраждала від обстрілу / Фото: Facebook

Бойовики хотіли зірвати зустріч Зеленського і Байдена

Українська сторона ТКГ і МЗС направили ноти про порушення на Донбасі ОБСЄ. У той же час, поки не планується позачергове засідання Підгрупи з безпеки.

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"Завданням противника було спровокувати нас на неадекватну відповідь, а потім на своєму вищому рівні заявити про" ... агресивні дії України" і створити напругу, в ідеалі – зірвати відповідні переговори Президента України з Президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, в тому числі – на тему участі США в такому врегулюванні", – йдеться в повідомленні.

Провал "Нормандської четвірки"

Прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив, що "Нормандській четвірці" не вдасться досягти відчутного прогресу, так як президент Росії Володимир Путін не готовий до миру.

Також він прийшов до висновку, що мирне врегулювання на Донбасі нашвидку не вийде. На думку Яценюка, Москва повинна не тільки піти з окупованих територій України, а й заплатити за всі збитки, завдані нашій країні і українським громадянам.

"Росія просто так не піде ні з Донецької та Луганської областей, ні з Криму. Лише під тиском примусу з боку України і міжнародної спільноти", – написав лідер "Народного фронту".

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На місці працювали пожежні / Фото: прес-служба ООС
На місці працювали пожежні / Фото: прес-служба ООС

Рік режиму припинення вогню

27 липня 2020 року набрав чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Про нього домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Згідно з ним, перемир'я повинні дотримуватися до повного врегулювання збройного конфлікту на території Донбасу.

Однак, як пише ТКГ, з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано 1995 обстрілів загинули 45 бійців ЗСУ, ще 163 отримали поранення.

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