"ЛНР" розпочне масові обстріли вночі 18 лютого – Аваков

Колишній міністр МВС закликав українців бути готовими до провокацій

За словами Авакова, бойовики можуть почати обстріли о 00:30/Фото: колаж: "Сьогодні"

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що бойовики на сході почнуть ескалацію 18 лютого о 00:30.

Про це він заявив в ефірі ютуб-шоу "Гордон".

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За словами ексглави МВС Арсена Авакова, сьогодні о 00:30 армія "ЛНР" почне масово обстрілювати позиції України на всій лінії зіткнення.

"У мене зараз дані нашої розвідки є. Це стосується наших людей. Щойно закінчилися наради в другому армійському корпусі, це, як росіяни називають "армія "ЛНР". Там попередньо прийнято рішення про масові обстріли позицій Збройних сил України зі стрілецької зброї та мінометів по всій лінії зіткнення другого армійського корпусу. Також дозволяється застосовувати артилерію на розсуд місцевих командирів. Початок обстрілів 00:30 за київським часом", – сказав він.

Ексміністр зазначив, що близько половини бойовиків отримали російські паспорти.

" 18 числа вони оголошують так звані "республіканські" навчання. З цією метою мобілізують практично весь особовий склад "армії "ЛНР". Їм дано наказ мати запас продуктів на три-чотири дні та документи. Основні напрямки удару — Щастя, Слов'яносербськ і Жовте", — повідомив він.

Також Аваков закликав громадян України бути готовими до провокацій.

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"Будемо сподіватися, що ми про це сказали й, можливо, почувши це, негідники остерігаються", — додав Аваков.

Чому на Донбасі почастішали обстріли?

Відразу кілька джерел у Міноборони розповіли "Сьогодні", що у відомстві не розцінюють сьогоднішню ескалацію як початок вторгнення, проте розцінюють як початок провокацій.

"Окупанти обстрілюють зараз переважно об'єкти цивільної інфраструктури, але водночас не ведуть масованої атаки по позиціях ЗСУ. Це дає підстави говорити, що на цю хвилину відбувається низка провокацій. Робитися це може для того, щоб вже через кілька годин звинуватити ЗСУ в обстрілі мирних жителів", – сказали нам у Міноборони.

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