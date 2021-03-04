Людей ізолюють від вільної України: в "ДНР" вводять перепустки

Після відмови дотримуватися перемир'я, окупаційна адміністрація т.зв. "ДНР" тепер ще й планує ввести найближчим часом перепустки для перетину пунктів в'їзду/виїзду на лінії розмежування.
Про це повідомляє українська сторона у Тристоронній контактній групі.
Окупанти хочуть прийняти "закон", який, серед іншого, передбачає введення дозвільної процедури на перетин КПВВ, а також визначає категорії осіб, яким буде заборонений в'їзд/виїзд з/в "ДНР".
Бойовики пропускатимуть на КПВВ за перепустками, які оформлені т.зв. "органами внутрішніх справ ДНР":
- вони будуть видаватися на 6 місяців людям від 18 років;
- обов'язкова умова для видачі такого пропуску – проходження особами дактилоскопічної реєстрації, фотографування і перевірки особистих засобів зв'язку;
- якщо людина виїжджає з "ДНР" на машині, то потрібно оформляти пропуск і на транспорт;
- розгляд заяв на отримання перепусток бойовиками проводиться протягом 15 діб з дня клопотання;
- якщо закінчився строк дії перепустки, то на КПВВ бойовики будуть перевіряти мобільний телефон, а також проведуть дактилоскопічну реєстрацію і сфотографують.
У ТКГ не виключають, що аналогічне рішення можуть прийняти і в т.зв. "ЛНР".
"Це призведе до подальшої ізоляції жителів окупованих територій від вільної території України, що зараз реалізується під виглядом протидії поширенню нової коронавырусноъ інфекції", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляли новини "Сьогодны", глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що на порушення перемир'я ЗСУ будуть відповідати дзеркально.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк