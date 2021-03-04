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Людей ізолюють від вільної України: в "ДНР" вводять перепустки

4 березня, 10:36

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Бойовики вже визначили умови для отримання перепустки жителями окупованих територій

Після відмови дотримуватися перемир'я, окупаційна адміністрація т.зв. "ДНР" тепер ще й планує ввести найближчим часом перепустки для перетину пунктів в'їзду/виїзду на лінії розмежування.

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Про це повідомляє українська сторона у Тристоронній контактній групі.

Окупанти хочуть прийняти "закон", який, серед іншого, передбачає введення дозвільної процедури на перетин КПВВ, а також визначає категорії осіб, яким буде заборонений в'їзд/виїзд з/в "ДНР".

Бойовики пропускатимуть на КПВВ за перепустками, які оформлені т.зв. "органами внутрішніх справ ДНР":

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  • вони будуть видаватися на 6 місяців людям від 18 років;
  • обов'язкова умова для видачі такого пропуску – проходження особами дактилоскопічної реєстрації, фотографування і перевірки особистих засобів зв'язку;
  • якщо людина виїжджає з "ДНР" на машині, то потрібно оформляти пропуск і на транспорт;
  • розгляд заяв на отримання перепусток бойовиками проводиться протягом 15 діб з дня клопотання;
  • якщо закінчився строк дії перепустки, то на КПВВ бойовики будуть перевіряти мобільний телефон, а також проведуть дактилоскопічну реєстрацію і сфотографують.

У ТКГ не виключають, що аналогічне рішення можуть прийняти і в т.зв. "ЛНР".

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"Це призведе до подальшої ізоляції жителів окупованих територій від вільної території України, що зараз реалізується під виглядом протидії поширенню нової коронавырусноъ інфекції", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли новини "Сьогодны", глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що на порушення перемир'я ЗСУ будуть відповідати дзеркально.

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Донбас бойовики пропуск КПВВ ТКГ

Джерело: Сьогодні

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