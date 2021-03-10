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МАГАТЕ не може потрапити до ядерних об'єктів на окупованому Донбасі – Кравчук

10 березня, 04:21

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Росія відмовилася допомогти з допуском експертів на окупований Донбас

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не можуть провести перевірку ядерних об'єктів, розташованих на окупованій частині Донбасу, де зберігаються радіоактивні відходи, і це може закінчитися "великою трагедією".

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Про це розповів голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук у коментарі телеканалу "Дім".

Він зазначив, що Україна неодноразово пропонувала направити фахівців МАГАТЕ в ОРДЛО для проведення аналізу стану ядерних об'єктів і визначення варіантів вирішення цього питання.

"Я кілька разів з цього приводу звертався до Росії. Вони відповідають: це як би не наша справа, розмовляйте з ОРДЛО. А МАГАТЕ каже: ми таких країн не знаємо. МАГАТЕ не може вести відносини з людьми, які не визначені як суб'єкти міжнародного права", – уточнив Кравчук.

За його словами, це є величезною проблемою і може мати катастрофічні наслідки не тільки для регіону.

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"Є колосальна проблема – радіоактивні відходи. Ми ж знаємо, що на території ОРДЛО є шахти, у яких за радянських часів проводилися ядерні випробування. І ці шахти зараз затоплені, що може стати великою трагедією для регіону і не тільки", – повідомив Кравчук.

Нагадаємо, за даними розвідки Міноборони України, бойовики підсилюють свої позиції на передовійі підтягують заборонене озброєння, при цьому намагаючись спровокувати українських військових на порушення режиму припинення вогню.

На думку представників "Східної правозахисної групи", російські окупанти готуються до військового наступу на позиції Збройних сил України.

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